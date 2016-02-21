موريتانيا ترسل دفعة ثانية من جنود حفظ السلام لأفريقيا الوسطى

>تعهد وزير دفاع موريتانيا بعدم تورط جنود بلاده المشاركين فى قوات حفظ السلام فى مزاعم الاعتداءات الجنسية التى هزت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

أدلى وزير الدفاع غالو مامادو باتيا بتصريحاته اليوم الأحد خلال مراسم إيفاد 225 جنديا موريتانيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لقى الآلاف حتفهم جراء القتال الطائفى المستعر هناك منذ عام 2013.

غالو قال إن ثلاثمائة جندى إضافى سيتم إرسالهم إلى هناك فى غضون ثلاثة أسابيع.

يأتى وصول كتيبة الجنود الموريتانيين إلى جمهورية افريقيا الوسطى بعد أقل من أسبوع من عودة كتيبة عسكرية كونغولية إلى الكونغو بعد اتهام جنودها بارتكاب اعتداءات جنسية فى أفريقيا الوسطى.

كانت الامم المتحدة أكدت فى يناير الماضى مزاعم ارتكاب اعتداءات جنسية وجهت لبعثة حفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

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