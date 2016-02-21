أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موريتانيا ترسل دفعة ثانية من جنود حفظ السلام لأفريقيا الوسطى

Google+ Print
موريتانيا ترسل دفعة ثانية من جنود حفظ السلام لأفريقيا الوسطى موريتانيا ترسل دفعة ثانية من جنود حفظ السلام لأفريقيا الوسطى

>تعهد وزير دفاع موريتانيا بعدم تورط جنود بلاده المشاركين فى قوات حفظ السلام فى مزاعم الاعتداءات الجنسية التى هزت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

أدلى وزير الدفاع غالو مامادو باتيا بتصريحاته اليوم الأحد خلال مراسم إيفاد 225 جنديا موريتانيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لقى الآلاف حتفهم جراء القتال الطائفى المستعر هناك منذ عام 2013.

غالو قال إن ثلاثمائة جندى إضافى سيتم إرسالهم إلى هناك فى غضون ثلاثة أسابيع.

يأتى وصول كتيبة الجنود الموريتانيين إلى جمهورية افريقيا الوسطى بعد أقل من أسبوع من عودة كتيبة عسكرية كونغولية إلى الكونغو بعد اتهام جنودها بارتكاب اعتداءات جنسية فى أفريقيا الوسطى.

كانت الامم المتحدة أكدت فى يناير الماضى مزاعم ارتكاب اعتداءات جنسية وجهت لبعثة حفظ السلام فى جمهورية أفريقيا الوسطى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365