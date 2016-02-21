“الصحفيين” تتقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ حكم بحبس الصحفي أحمد ناجي

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب الى النائب العام المستشار نبيل صادق لوقف تنفيذ عقوبة حبس أحمد ناجى الصحفى بجريدة أخبار الأدب والمتهم بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع ، والصادر بحقه حكم بالحبس عامين من محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور أمس ، ورأت النقابة أن هذا الحكم مخالف لمواد حرية الإبداع والصحافة في الدستور والتي تحظر الحبس فى قضايا النشر ، وطالبت بوقف هذا الحكم لحين البت في ذلك من محكمة النقض.

وجاء في الإلتماس المقدم من نقيب الصحفيين الى النائب العام ” السيد المستشار نبيل صادق النائب العام ، نتقدم لسيادتكم ملتمسين قبول طلب وقف تنفيذ عقوبة بحق الزميل أحمد ناجي أحمد حجازي في الحكم بحبسه عامين في الدعوى رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا ، حيث أن مدة العقوبة المقضي بها قد تجاهلت الصحيح من الدستور والقانون”.

وكان أحمد ناجي قد نشر فى جريدة (أخبار الأدب) بعددها رقم 1097 فصلا من رواية بعنوان «استخدام الحياة» ، صدرت فى وقت لاحق عن دار التنوير ، وقالت النيابة ، فى أمر الإحالة للمحاكمة إن الاتهام ثابت على المتهمين (أحمد ناجي ، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة) وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجي ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق ، والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثانى «طارق الطاهر»، رئيس تحرير الجريدة ، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال ، فقال ، «إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا ، وأنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا» ، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح ، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع.