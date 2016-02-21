ضبط دقيق مهرب وتحرير 23 محضر مخالفات فى حملة تموينية شرق الإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية حملة موسعة اليوم، الأحد، لضبط الدقيق المدعم المهرب، حيث تمت ضبط بعض المخابز واسفرت الحملة عن وجود تصرف فى كميات الدقيق المهرب وتم اتخاذ الإجراءات ضدها.

كما حررت الإدارة عدد 23 محضرا متنوع ضد مخالفات ببعض الأنشطة التموينية، وتم الإشراف على توزيع سيارة بوتاجاز بمنطقة باكوس، كما تم المرور على مخازن الجملة وتم التأكد من الصرف للتجار.

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