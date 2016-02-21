أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط دقيق مهرب وتحرير 23 محضر مخالفات فى حملة تموينية شرق الإسكندرية

Google+ Print
ضبط دقيق مهرب وتحرير 23 محضر مخالفات فى حملة تموينية شرق الإسكندرية ضبط دقيق مهرب وتحرير 23 محضر مخالفات فى حملة تموينية شرق الإسكندرية
شنت إدارة تموين شرق الإسكندرية حملة موسعة اليوم، الأحد، لضبط الدقيق المدعم المهرب، حيث تمت ضبط بعض المخابز واسفرت الحملة عن وجود تصرف فى كميات الدقيق المهرب وتم اتخاذ الإجراءات ضدها.

كما حررت الإدارة عدد 23 محضرا متنوع ضد مخالفات ببعض الأنشطة التموينية، وتم الإشراف على توزيع سيارة بوتاجاز بمنطقة باكوس، كما تم المرور على مخازن الجملة وتم التأكد من الصرف للتجار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365