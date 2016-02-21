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إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بالتحرش بسائحة إنجليزية فى الغردقة بعد تنازلها

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إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بالتحرش بسائحة إنجليزية فى الغردقة بعد تنازلها إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بالتحرش بسائحة إنجليزية فى الغردقة بعد تنازلها
قررت نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار محمد مأمون رئيس النيابة، صرف نقيب الشرطة المتهم بالتحرش بسائحة إنجليزية من سرى النيابة، بعد تنازل السائحة عن بلاغها ضد الضابط.

وكانت نيابة الغردقة الجزئية قد بدأت التحقيق ظهر اليوم السبت، فى بلاغ حررته والدة سائحة إنجليزية الجنسية تبلغ من العمر 14 عامًا، اتهمت فيه ضابط شرطة تابع للأمن المركزى، بالتحرش بنجلتها بالقول داخل أحد فنادق مدينة الغردقة.

وبعد التحقيق وتدخل قيادات أمنية لحل الأزمة تنازلت السائحة عن بلاغها ضد الضابط، وتم صرفه من سرى النيابة العامة.


>نيابة الغردقة تحقق مع ضابط شرطة فى اتهامه بالتحرش بسائحة إنجليزية
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