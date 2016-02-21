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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث مديرية أمن أسوان لـ24 فبراير لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث مديرية أمن أسوان لـ24 فبراير لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث مديرية أمن أسوان لـ24 فبراير لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفى لطفى، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى، وشريف مجدى، وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب، تأجيل نظر قضية أحداث مديرية أمن أسوان والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، والمتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة لجلسة الأربعاء 24 فبراير الجارى لاستكمال سماع الشهود.

كانت المحكمه قد استمعت لعدد من الشهود الذين طلب الدفاع الاستماع اليهم ومناقشتهم فى أقوالهم سواء من ضباط الشرطة أو الأهالى.

تعود أحداث القضيه لشهر اغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، حيث اقتحم المتهمون مبنى ديوان عام محافظة أسوان واعتدوا على قوات الأمن وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

يذكر أن إجمالى المتهمين 74 من بينهم 54 متهما محبوسا، ومن أبرز المتهمين خالد القوصى، أمير الجماعة الإسلامية، نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى على، ومحمد حسنين الكلحى، وصلاح موسى والمهندس أسامة حسنين، مسؤول المكتب الإدارى للجماعة بأسوان، ونقيب المهندسين بالمحافظة سابقا وشقيق النائب السابق محمد العمدة.
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