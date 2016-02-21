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مصادرة سيارة تبيع منتجات مدعمة بزعم تبعيتها للقوات المسلحة

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مصادرة سيارة تبيع منتجات مدعمة بزعم تبعيتها للقوات المسلحة مصادرة سيارة تبيع منتجات مدعمة بزعم تبعيتها للقوات المسلحة
صادرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الموسكى، اليوم الأحد، سيارة تحمل لوحة معدنية رقم "ددف 179" تابعة لأحد محلات بيع المنتجات الغذائية بالمطرية، ملصق عليها لافتة "وطنية" الخاصة بالقوات المسلحة لبيع المنتجات المدعمة للمواطنين بميدان العتبة وحى الموسكى.

وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشالية والغربية، إن المتابعة الميدانية الخاصة بمكتبه تتبعت خط سير السيارة وطلبت التأكد من رخصها، مشيرا إلى أنه تبين عدم تبعيتها للقوات المسلحة، وأنها تتبع أحد المحلات بحى المطرية، حيث تم التحفظ على السيارة، واستدعاء قسم شرطة الموسكى، وتم احتجاز السائق والسيارة لحين اتخاذ باقى الإجراءات القانونية وفحص المنتجات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مراقبة يومية مستمرة على منافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة المتحركة منها.

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مصر 365