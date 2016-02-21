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ضبط مصنع "جبنة بيضاء" بدون ترخيص فى العامرية غرب الإسكندرية

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ضبط مصنع "جبنة بيضاء" بدون ترخيص فى العامرية غرب الإسكندرية ضبط مصنع "جبنة بيضاء" بدون ترخيص فى العامرية غرب الإسكندرية
شنت مديرية بالإسكندرية، حملة تحت إشراف مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإيميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبدالسلام مدير الرقابة، بإدارة تموين العامرية، حيث تم ضبط مصنع جبنة بيضاء بدون ترخيص وتم التحفظ على كميات اللغذية المضبوطة، بالإضافة إلى ضبط 800 لتر سولار داخل المصنع.

من جهة أخرى تم ضبط محطة تموين سيارات تعمل بدون ترخيص وتجميع 300 لتر سولار، وتحرير عدد 2 محضر بيع بوتاجاز بأزيد عن السعر الرسمى، كما تم تحرير عدد 5 محاضر شهادات صحية وتحرير عدد 2 محضر بيع خبز، وضبط 8 جوالات على سيارة بدون لوحات.

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مصر 365

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