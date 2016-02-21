اشتعال النيران فى 120 فدان بأبوتشت بقنا‎

أشتعلت النيران اليوم ” الأحد ” فى 120 من الزراعات المختلفه فيما تكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة علبها بقرية السليمات بأبوتشت.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً من النقيب عادل فتح الله، رئيس وحدة الاطفاء بشمال قنا، يفيد اندلاع النيران بمنطقة شاسعة من زراعات القصب بقرية السليمات بمركز أبوتشت، شمالي قنا، الامر الذي أدى الي احتراق قرابة 120 فدانًا من الزراعات بالعديد من الاحواض الزراعية المملوكة للأهالي فم الدغع بعدد 10 سبالاات إسعاف وإخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.