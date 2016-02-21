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شكوى ضد سمير صبري لـ«تشويهه» مهنة المحاماه بتسليمه «السبكي» للشرطة

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سمير صبري المحامي - أرشيفية

سمير صبري المحامي – أرشيفية

 

تقدم هيثم عمر حافظ، المحامي بشكوى لنقيب محامين جنوب القاهرة طالب فيها بالتحقيق مع سمير صبري المحامي ومجازاته تاديبًا حفاظًا على مهنة المحاماه وسمعتها.

وقال المحامي مقدم الشكوي إنه طالع في وسائل الإعلام تصريحات المحامي سمير صبري بإنه استدرج تيمور السبكي وهو خصم له في إحدى القضايا إلى مكتبه بعد أن أقنعه بالحضور إلى مكتبه للتفاوض وانتاج لمصلحته إلى أنه قام بالتنسيق مع الأمن وتسليمه.

وأشار مقدم الشكوا منذ متى يكون المحامي له دور في القبض على خصومة في مكتبة باتباع أساليب الغش والتدليس. مضيفًا أنه ليس من أعمال المحاماه أن نقوم بتسليم خصومنا من مكاتبنا وهذا يسئ إلى مهنتنا وسمعتنا وسط الجمهور، وأن قانون المحاماه حدد عمل المحامي على سبيل الحصر في الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وجميع الجهات ذات الاختصاص القضائي وإيداع الرآي والمشورة القانونية وصياغة العقود ولا يوجد من بينها أن يلعب المحامي دورًا في القبض على خصمه.

الشكوى

الشكوى

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أونا

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