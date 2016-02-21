بالفيديو - أوباميانج يقود دورتموند للفوز على باير ليفركوزن في لقاء مثير للجدل

برلين، (إفي): قاد الجابوني بيير أوباميانج فريقه بروسيا دورتموند لتحقيق فوز ثمين على مضيفه باير ليفركوزن بهدف نظيف حمل توقيعه على ملعب باي آرينا، ليواصل الضغط على بايرن ميونخ في صراع الصدارة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بواسطة هداف دورتموند الأول (ق65) من هجمة مرتدة حيث انفرد بالمرمى مستغلا تمريرة ارضية رائعة من الجانب الأيسر نفذها إريك دورم ليحولها الجابوني بأريحية إلى داخل الشباك بيمناه، مسجلا هدفه الـ21 في المسابقة، ليبقى على بعد هدف وحيد عن هداف البوندسليجا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

وأثار الهدف غضب مدرب ليفركوزن، روجر شميدت، معتبرا أن المنافس نفذ بشكل سيء ضربة حرة مباشرة سبقت الهدف واحتج على قرارات الحكم فيليكس زفاير، الذي قرر طرده لاعتراضاته المتكررة طوال اللقاء.

لكن شميدت رفض الخروج من الملعب، ليفاجيء الحكم الجميع بإيقاف اللقاء والاتجاه نحو غرفة خلع الملابس، لتتوقف المباراة لتسع دقائق قبل أن يتم استئنافها.

وعقب الاستئناف، اتيحت للمكسيكي خافيير تشيتشاريتو فرصتين ذهبيتين لإدراك التعادل (ق71 وق92) لم يستغلهما، كما فوت ماركو رويس فرصة قتل اللقاء من انفراد تام بمرمى اصحاب الارض (ق88)، لينتهي اللقاء دون تسجيل مزيد من الأهداف.

وأصبح رصيد "أسود فيستفاليا" 51 نقطة ليحافظ على فارق الثماني نقاط التي تفصله عن الفريق البافاري حامل اللقب، والذي كان قد حقق فوزا صعبا أمس على ضيفه دارم شتات 3-1، وذلك بعد مرور 22 جولة.

أما باير ليفركوزن فتجمد رصيده عند 35 نقطة ليظل رابعا ويفقد الفرصة في اقتناص المرتبة الثالثة، بعد تعادل هرتا برلين أمس أمام ضيفه فولفسبورج سلبيا ليصبح رصيده 36 نقطة.

شاهد الهدف