بالفيديو – تشيلسي يقسو على شباب مانشستر سيتي بخماسية

تأهل تشيلسي إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وجاء طريقه سهلا على عكس المتوقع إذ سحق مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف.

وشارك مانشستر سيتي بتشكيل من الشباب والبدلاء قبل مواجهة دينامو كييف في دور أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وتقدم تشيلسي في البداية عبر دييجو كوستا في الدقيقة 35 إلا أن الشاب الفرنسي ديفيد فاوبالا تعادل للسيتي بعدها بدقيقة.

وفي الشوط الثاني، انطلقت حفلة تشيلسي حيث سجل ويليان في الدقيقة 48 ثم جاري كاهيل في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 67 سجل إدين آزار هدفا لتشيلسي ليواصل التسجيل في كأس الاتحاد بعد تسجيله في الجولة الماضية أمام ميلتون كينز دونز.

وفي الدقيقة 74 أهدر أوسكار ضربة جزاء لتشيلسي ولكن بيرتراند تراوري سجل الخامس للبلوز في الدقيقة 89.

ووضع الانتصار تشيلسي على طريق الفوز بكأس الاتحاد – أحد بطولتين متاحتين في موسم كارثي للبلوز – بجانب دوري الأبطال.

ويحمل أرسنال لقب البطولة في الموسمين الماضيين.

شاهد الأهداف