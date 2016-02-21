إنتاج أول كيس تغذية وريدية بمستشفى أورام أسيوط الجامعى

نجحت مستشفى الأورام الجامعى بمعهد جنوب مصر للأورام فى إنتاج أول كيس أغذية وريدية.

وقال الدكتور مصطفى الشرقاوى، عميد المعهد، فى تصريحات له اليوم، الأحد، إنه تم إنشاء معمل الأغذية الوريدية حديثا بالمعهد، الذى يقوم على إنتاج أكياس من الأغذية الوريدية، التى تعطى للمريض الذى يعانى من عدم استطاعته تناول الأغذية خلال فترة علاجه ويعد هو المركز الأول من نوعه فى الصعيد .

وأشار شرقاوى إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن تطوير عدد من الأقسام بمستشفى الأورام منوها إلى أنه قريبا سيتم افتتاح وحدة زرع النخاع بالمعهد.