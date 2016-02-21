أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تحذير بالصور.. مرض فطرى "أسود" يصيب البصل قد يعرضك لسرطان الكبد

Google+ Print
تحذير بالصور.. مرض فطرى "أسود" يصيب البصل قد يعرضك لسرطان الكبد تحذير بالصور.. مرض فطرى "أسود" يصيب البصل قد يعرضك لسرطان الكبد
يتمتع البصل بفوائد صحية مثيرة للغاية، حيث يساهم فى تقوية المناعة ومقاومة الأمراض ومحاربة الأورام السرطانية، ولكن حذرت أبحاث طبية عديدة نشرت بموقع المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا "NIH" من أحد الأمراض الفطرية الخطيرة التى تصيب البصل وقد تجعله سببًا فى إصابتنا بأمراض خطيرة مثل السرطان.
>وكشف تقرير نشر بمنظمة "AAFPPoN" النيجيرية عن أن هناك طبقة من مادة الأفلاتوكسين السامة قد تترسب فى ظروف معينة على ثمرات البصل، وتعرف باسم الأفلاتوكسين أو سم الفطريات، وتفرز بواسطة "فطر الأسبرجلس Aspergillus"، لافتًا إلى أن هذه المادة تظهر فى صورة قشرة سوداء اللون على الغلاف الخارجى للبصلة أو تحت قشرتها، ويجب تجنب تناول هذا البصل تماما لأنها هذه المادة تسبب سرطان الكبد.

وحسب منظمة الصحة العالمية WHO فإن مادة الأفلاتوكسين السامة تعد بالفعل من المسببات الأولى لسرطان الكبد، وحال تناولها فإن فرص الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية ترتفع بشكل ملحوظ على المدى البعيد، ويعد سرطان الكبد رابع أكثر الأورام المسببة للوفاة فى العالم.

وأضاف التقرير أن هناك عددًا من الأسباب التى تزيد من فرص ترسب سم الأفلاتوكسين على البصل، وتشمل: الرطوبة العالية والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، وسوء التخزين والتغليف وحال انتشار الحشرات مع الخضراوات أو حال اختلاطها بمياه الصرف الصحى.

البصل-المصاب-بالفطر-(1)

البصل-المصاب-بالفطر-(2)

البصل-المصاب-بالفطر-(3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365