وزير الأوقاف يجتمع بوكلاء الوزارة بأسيوط‎



>أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على ضرورة تفعيل مراكز الثقافة الاسلامية بمحافظات الصعيد والاسراع فى انشاء 10 مكاتب تحفيظ دراسية للقران الكريم كمرحلة اولى وتقنين اوضاع الكتاتيب التى لاتحمل ترخيص وتنظيم دورة للافتاء وتنشيط القوافل الدعوية بالقرى والنجوع .

جاء ذلك خلال اجتماعه بوكلاء وزارة الاوقاف بمحافظات اسيوط وسوهاج والمنيا والوادى الجديد فى ختام زيارته لمحافظة اسيوط اليوم والتى بدأها بافتتاح المؤتمر الدولى الاول والذى تنظمه جامعة الازهر فرع أسيوط تحت عنوان ” الفهم الصحيح للتراث الاسلامى وأثره فى علاج الانحراف الفكري “.

وحضر الاجتماع كلا من اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة اسيوط والشيخ محمد العجمى محمود وكيل وزارة اوقاف اسيوط والشيخ على طيفور مدير مديرية اوقاف سوهاج والشيخ محمد ابوحطب مدير مديرية اوقاف المنيا والشيخ محمد بخيت مدير مديرية اوقاف الوادى الجديد والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة باوقاف اسيوط والشيخ هانى محمد مدير المتابعة باوقاف اسيوط .

ومن ناحيته اعلن اللواء ماجد عبد الكريم عن دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الكامل للمشاركة فى تنفيذ برامج وزارة الاوقاف الدعوية والتثقيفية بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالاضافة الى استضافة الدورات التدريبية للائمة .

واشار الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة اوقاف اسيوط الى ان الاجتماع تضمن تأكيد الوزير على ضرورة البدء فى تشغيل النظام الدراسى العام المقبل بمركز الثقافة الاسلامية بمحافظة اسيوط على ان يتم عمل مراكز ثقافية بمحافظات المنيا والوادى الجديد مشيرا الى ضرورة انشاء 10 مكاتب لتحفيظ القران الكريم كمرحلة اولى بداية من شهر مارس 2016 وتقنين اوضاع الكتاتيب التى لا تحمل ترخيص من الاوقاف بالاضافة الى التنسيق مع دار الافتاء لتنظيم دورة فى شئون الافتاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة بـمشاركة 5 ائمة متميزين من 5 محافظات من محافظات الصعيد بواقع 25 امام فى دورة مدتها 5 ايام بواقع 20 ساعة دراسية يكون مركزها محافظة اسيوط .

منوها عن تفعيل القوافل التوعوية ايام الجمعة والثلاثاء بمشاركة مدير المديرية ومديرو الدعوة بالتناوب مع اختيار الائمة التميزين على ان تجوب القوافل القرى والعذب والنجوع مع تخصيص برامج للقضايا الاجتماعية بكل مركز ومنها حرمة الدماء والتطرف الفكرى بالتعاون مع مراكز الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية .