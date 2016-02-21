بالصور.. فتاة تشارك بمعرض تشكيلى فى البحر الأحمر برسومات توثق تراث الجنوب

شاركت فتاة من أبناء مدينة مرسى علم، تدعى آمنة على، والمهتمة بتوثيق تراث أهالى جنوب البحر الأحمر، بلوحات فنية بالمعرض التشكيلى بقصر ثقافة الشلاتين.

وقالت آمنة: إنها تعشق الرسم، وشاركت فى المعرض التشكيلى بقصر ثقافة الشلاتين، الذى جاء تزامنا مع افتتاح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لقصر ثقافة الشلاتين أول أمس، حيث شاركت بلوحات فنية توثق تراث قبائل العبابدة والبشارية جنوب البحر الأحمر، ضم المعرض مشغولات بدوية من أشكال مختلفة، لعدد من فتيات ونساء الجنوب.

كان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قد زار أمس، منطقة حلايب وشلاتين، لافتتاح عدة مشروعات ضمن تنمية مثلث حلايب وشلاتين من مدارس وقصر ثقافة ومساجد.



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