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عماد جاد: نحتاج لمليون موظف بالدولة.. والتخلص من الباقى بتخفيض سن المعاش

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عماد جاد: نحتاج لمليون موظف بالدولة.. والتخلص من الباقى بتخفيض سن المعاش عماد جاد: نحتاج لمليون موظف بالدولة.. والتخلص من الباقى بتخفيض سن المعاش
قال عماد جاد عضو مجلس النواب، أن أزمة الموظفين المصريين سببها تعيينات القوى العاملة؛ حيث كانت الدولة تعين كل الخريجين لمدة 60 عاما وهو ما أدى إلى زيادة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة حتى وصل عددهم إلى 7 مليون موظف فى ظل أننا لا نريد سوى مليون واحد فقط، ولكن لن نستطيع التخلص من باقى العدد دفعة واحدة وإنما ينبغى علينا أن نضع خطة زمنية ولتكن لمدة 5 أو 10 سنوات للتخلص تدريجيا من العدد الزائد.

أضاف جاد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه ينبغى تعويض العدد الزائد إما ماديا أو أن تجد له الدولة فرصة أخرى للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص هذا بالإضافة إلى وقف التعيينات نهائيا لحين الوصول إلى العدد المطلوب، وكذلك يتم خفض سن المعاش ليكون 50 عاما بدلا من 60 عاما ويكون له مبلغ ما كتعويض ليعيش منه، مشيرا الى أن تجنى حاليا ثمار أكثر من 60 عاما من سياسات القوى العاملة والتى كانت تعين كل الخريجين بمجرد انتهاء فترة الدراسة.

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