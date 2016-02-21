بالصور.. داعشى يدفع طفله لتفجير سيارة مفخخة.. والطفل يرد: الحور تنتظرنى

دفع أب ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، ابنه الذى لا يتجاوز عمره 15 عامًا لتفجير نفسه فى صفوف قوات النظام السورى بمنطقة حلب.

وقال الطفل المدعو بـ"ابو عمارة العمرى"، إن أبى هو من شجعنى على الانضمام لصفوف التنظيم وقام بتسلحى، مضيفًا: "أقبلت على الاستشهاد لأنه طريق الجنة".

وأضاف الطفل وهو يقود السيارة المفخخة: رسالتى إلى أعداء الله.. والله لقد جئناكم بالمفخخات، اتمنى من كل الأخوة أن يركبوا مثلى هذه السيارات.. وحريات العين تنتظرنى".

فيما قال والد الطفل: "لقد نصحت ابنى لأنى أخاف عليه من النار وأنصح كل أب بالعمليات الاستشهادية لأنها الطريق إلى الجنة ".

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