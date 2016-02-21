غدًا.. 500مشارك في مهرجان اليوم العالمي للإعاقة بالمنيا

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا غداً الاثنين مهرجان للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة من ابناء محافظة المنيا وذلك بمقر مركز شباب مدينة المنيا الساعة في تمام الحادية عشر صباحاً.

قالت مريم اسعد مدير مديرية الشباب والرياضة ان هذا المهرجان يأتى فى اطار حرص الدولة واهتمامها برعاية الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتى نص عليها الدستور ومشاركتهم بالانشطة ودمج هذه الفئة بالمجتمع.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين بالمهرجان من الأشخاص ذوى الاعاقة 500 مشارك من مختلف الاعاقات ( ذهنية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية ) تم ترشيحهم عن طريق مكتب ذوى الاعاقة بالمحافظة .