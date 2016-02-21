خبر في الجول - خطوة واحدة تفصل يول عن الأهلي

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إعلان التعاقد رسميا عن الهولندي مارتن يول ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

وانفرد FilGoal.com يوم 4 فبراير بخبر وصول الأهلي لمفاوضات متقدمة مع المدرب الهولندي المخضرم منذ فترة. ( اقرأ التفاصيل )

وأكد بعدها حسام غالي قائد الفريق الأحمر انفراد FilGoal.com، حيث أعلن تلقيه اتصال من مارتن يول يسأله عن طبيعة العمل في مصر. ( اقرأ تصريحات غالي )

المفاوضات استمرت ويمكن التأكيد على أنها انتهت بنجاح.

ويؤكد FilGoal.com أن يول لم يوقع على عقود رسمية تربطه بالنادي الأحمر، ولكنه توصل لاتفاق نهائي بالفعل مع محمود طاهر رئيس النادي.

ولم يحضر يول إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للتفاوض مع الأهلي، كما زعمت بعض التقارير. حيث يتواجد المدرب حاليا في أمستردام.

حيث ينتظر يول الاجتماع مع طاهر خلال الأسبوع الجاري، من أجل توقيع العقود رسميا.

وفي حال إنهاء الاتفاق رسميا خلال الأيام المقبلة، يبدأ يول عمله مع الأهلي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.