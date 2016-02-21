أخبار الأردن اليوم.. الإعدام والسجن لـ3 مواطنين هاجموا الشرطة

تركزت أخبار الأردن اليوم على عدد من الاخبار الهامة؛ ففى البداية، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد أحكامًا تراوحت بين الإعدام والسجن لثلاثة أردنيين أدينوا بمهاجمة دورية للشرطة وقتل شرطيين؛ أحدهما برتبة نقيب فى محافظة أربد شمال المملكة، حسبما أفادت مراسلة وكالة "أ.ف.ب" داخل قاعة المحكمة.

وتداولت أخبار الأردن اليوم، أنه حكمت المحكمة على المتهم الأول بالإعدام شنقًا حتى الموت بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح أتوماتيكى أفضى إلى موت إنسان".

وحكمت المحكمة على المتهم الثانى بالسجن المؤبد، فيما حكمت على المتهم الثالث بالسجن 15 عامًا بعد إدانتهما بتهمة "التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان وإلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك".

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>وركز أخبار الأردن اليوم، على أنه اجتمع وزير الاستثمار أشرف سالمان، على هامش منتدى التجارة والاستثمار فى أفريقيا المنعقد بشرم الشيخ، مع مها على وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية والوفد المرافق لها.

وناقش الطرفان سبل التعاون فى مجال تبادل المعلومات والخبرات فى مجال الاستثمار، وضرورة استغلال الاتفاقيات الدولية الموقعة للدولتين مع مختلف الشركاء الدوليين؛ لتوسعة قاعدة التجارة مع مختلف دول العالم.

وقال سالمان، فى تصريحات له عقب اللقاء، إن مهمة الحكومات هى تمهيد الطريق أمام الشركات ورجال الأعمال فى البلدين، لبحث فرص التعاون المشترك، خاصة فى الصناعات ذات الأولوية للبلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة فى إطار تيسير إجراءات الاستثمار لتحقيق التكامل الاقتصادى.

وجاء فى أخبار الأردن اليوم، قال وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، إن الحل السياسى فى سوريا هو ما يضمن الإنسانية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل حل الأزمة السورية سياسيًا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى جون كيرى فى عمان، أن الحرب على الإرهاب حرب كونية، وتتطلب جهدًا عالميًا للقضاء عليه، لأن معركتنا الأساسية ضد التطرف وخوارج العصر، وضد كل من يحاول تشويه ديننا الحنيف، مؤكدًا وجود تعاون مشترك مع واشنطن فى هذا الصدد.

وأوضح الوزير الأردنى، أن أزمة اللاجئين تتطلب مواقف وحلولاً سياسية، لافتًا أن بلاده تتحمل عبئًا كبيرًا نيابة عن المجتمع الدولى بملف اللاجئين السوريين.