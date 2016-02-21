تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا للغد لمرافعة الدفاع

أجلت الدائرة 11 إرهاب تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، لجلسة غدًا الاثنين، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.