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تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا للغد لمرافعة الدفاع

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تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا للغد لمرافعة الدفاع تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا للغد لمرافعة الدفاع

محاكمة – أرشيفية

أجلت الدائرة 11 إرهاب تستمع الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، لجلسة غدًا الاثنين، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

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