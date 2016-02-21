نشرة “ONA” للفضائيات| تكريم عمرو الليثي.. «صباح دريم» يفتح ملف الإدمان.. أحمد سعد في «الساقية» لأول مرة

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

فازت مؤسسة واحد من الناس، بجائزة التميز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المسئولية الاجتماعية، وسيتم تكريم الإعلامي عمرو الليثي..للمزيد

يستعد المطرب أحمد سعد لأول مرة في تاريخه الفني لإحياء حفلًا ضخمًا داخل ساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك، وذلك يوم الخميس الثالث من مارس..للمزيد

أجرت الإعلامية منة فاروق مقدمة برنامج “صباح دريم”، والذي يبث على فضائية دريم، حلقة مسجلة عن ملف الإدمان وتبدأ أولى لقاءاتها من داخل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان..للمزيد

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارًا بتجديد تعيين الدكتور هاني جعفر رئيسًا لقطاع القنوات الاقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون..للمزيد

حل الفنان عمرو يوسف الملقب بـ “البرنس” ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “100 سؤال”، والذي أذيع يوم أمس السبت على فضائية “الحياة”، في الساعة 11 مساءً..للمزيد