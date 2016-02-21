«زاوية» تحيي ذكرى «برجمان» بالتعاون مع السفارة السويدية و«الثقافي الإيطالي»

تحيي قاعة زاوية، يوم 24 من شهر فبراير الجاري، وعلى مدار 4 أيام بسينما أوديون ذكرى الممثلة السويدية الراحلة “أنجريد برجمان” التي حازت على ثلاثة جوائز للأوسكار وسبعة ترشيحات للجائزة نفسها وتعتبر واحدة من كبريات نجمات الشاشة الفضية عبر عصورها.

العروض تنظمها زاوية بالاشتراك مع السفارة السويدية والمعهد الثقافي الايطالي بالقاهرة تستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه حيث سيتم عرض فيلم كل يوم في حفلة السابعة والنصف وتبدأ العروض يوم 24 بفيلم “انترميتزو” لجوستاف مولاندر ويوم 25 فيلم “سترومبولي” اخراج روبرتو روسيلليني ويوم 26 يعرض فيلم “رحلة الى ايطاليا” للمخرج نفسه.

وتختتم العروض يوم 27 بفيلم “وجه إمراة” لجوستاف مولاندر.

وجميع العروض مفتوحة مجانا للجمهور، بمبادرة زاوية التي أطلقتها شركة “أفلام مصر العالمية “يوسف شاهين” فى مارس ٢٠١٤ بسينما أوديون فى وسط القاهرة، لتكون أول دار عرض بديلة ويدعمها البنك التجاري الدولي CIB.