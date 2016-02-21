بالفيديو - فيورنتينا يحقق فوزا كبيرا أمام أتالانتا ويرتقي للمركز الثالث

روما،(إفي): عاد فيورنتينا بثلاث نقاط غالية بعدما حقق فوزا كبيرا في مباراة مثيرة على حساب مضيفه أتالانتا بنتيجة (2-3) اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

حملت ثلاثية الفيولا في المباراة التي أقيمت على ملعب "أتلتي أتزوري إيطاليا" معقل أتالانتا توقيع كل من التشيلي ماتياس فرنانديز في الدقيقة 67 وكريستيان تيو في الدقيقة 81 ونيكولا كلينيتش في الدقيقة 87.

فيما أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من أندريا كونتي وماوريسيو بينيا في الدقيقتين 84 و1+90.

وجاء الهدف الأول برأسية رائعة من فيرنانديز في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض بعد عرضية من الإسباني كريستيان تيو. ورد هيرنانديز الدين لتيو بعدما وضعه في مواجهة المرمى بعد تمريرة بينية سددها في جسد الحارس قبل أن تعود إليه من جديد ويضعها في الشباك.

وقلص أندريا كونتي النتيجة بعدها بثلاث دقائق قبل أن يؤمن كالينيتش النتيجة بالهدف الثالث بعد تمريرة عرضية أرضية من بورخا باليرو قابلها المهاجم الكرواتي بقدمه في الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع قلص بينيا الفارق من جديد ولكن الوقت لم يسعفه لمعادلة النتيجة.

شهدت المباراة طرد أندريا كونتي، صاحب الهدف الأول، بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وواصل فريق مدينة فلورنسا مسلسل انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بعدما حقق فوزا بشق الأنفس في الجولة الماضية أمام إنتر ميلانو بنتيجة (2-1) ليرفع رصيده من النقاط لـ52 نقطة ويرتقي للمركز الثالث.

في المقابل تجمد رصيد أتالانتا 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

شاهد الأهداف

وبنفس النتيجة فاز ساسولو على ضيفه إمبولي خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "تريكولوري".

تقدم الضيوف في النتيجة أولا في الدقيقة 36 عبر البولندي بيوتر زيلينسكي، إلا أن دومينيكو بيراردي عادل النتيجة قبل نهاية الشوط بأربع دقائق.

وفي الشوط الثاني، انتفض أصحاب الأرض بثنائية في غضون دقيقتين 48 و50 كان بطلها جريجوري ديفريل.

وقلص ماسيمو ماكروني النتيجة لإمبولي في الدقيقة 70 ولكن الفريق فشل في إدراك التعادل.

وأصبح رصيد ساسولو 38 نقطة في المركز السابع، فيما يأتي إمبولي عاشرا وفي جعبته 34 نقطة.

وعلى ملعبه "لويجي فيراريس" قلب جنوى تأخره بهدف نظيف لفوز يهدفين لواحد.

تقدم الضيوف في النتيجة عبر الدولي العراقي عدنان علي في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انتفض أصحاب الأرض وعادلوا النتيجة بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بواسطة الجناح المخضرم أليسيو تشيرتشي من ركلة جزاء، قبل أن يضعهم الأوروجوائي دييجو لاكسالت في المقدمة في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد جنوى 28 نقطة في المركز الـ14 ، فيما يأتي أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع تورينو بضيفه كاربي على ملعب "تورينو الأولمبي".

أصبح رصيد التورو بعد هذا التعادل 32 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يقبع كاربي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة