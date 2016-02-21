برشلونة يستدعي قوته الضاربة لموقعة أرسنال.. واستبعاد توران الموقوف

برشلونة،(إفي): يسافر فريق برشلونة غدا الاثنين بـ19 لاعبا دون لاعبه التركي أردا توران المستبعد لعقوبة الإيقاف مما سيحول دون مشاركته في مواجهة أرسنال الإنجليزي بعد غد الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

خاض الفريق الكتالوني مرانه اليوم استعدادا للعب على استاد الإمارات الذي حال الخروج بنتيجة إيجابية عليه سيرفع برشلونة رصيده من المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 33.

استدعى المدير الفني لويس إنريكي 19 لاعبا واستبعد لاعبه التركي المذكور الذي كان في جعبته عقوبة إيقاف من الموسم الماضي حينما كان بصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتغيب أيضا عن القائمة رافينيا للإصابة ودوجلاس وساندرو ومارك بارترا لأسباب فنية.

واللاعبون الذين تم استدعائهم هم: تير شتيجن، وبرافو وماسيب، وجيرارد بيكيه، وراكيتيش، وسيرجيو بوسكيتس، وداني ألفيش، وإنييستا، ولويس سواريز، وليونيل ميسي، ونيمار، وماسكيرانو، ومنير الحدادي، وجوردي ألبا، وسرجيو روبرتو، وأدريانو، وأليكس فيدال، وفيرمايلين، وماتيو.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الكتالوني غدا الاثنين إلى لندن ليجرى مرانه على استاد الإمارات في حوالي الساعة 20:00 (بتوقيت إسبانيا)، وقبلها بساعة سوف يعقد مدرب البرسا لويس إنريكي وبرفقته لاعبه إيفان راكيتيش مؤتمرا صحفيا بمعقل أرسنال.

فيما سيجري الأرسنال مرانه في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي غدا على أرضه باستاد الإمارات، ليعقد بعدها المدير الفني للفريق أرسين فينجر مؤتمرا صحفيا.