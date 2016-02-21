السفير المصرى فى التشيك يفتتح معرض "براج السياحى 2016"

افتتح سفير مصر فى التشيك، عبد الرحمن صلاح، والمستشار السياحى المصرى محمد دسوقى، الجناح المصرى المشارك فى معرض براج السياحى 2016 HOLIDAY WORLD والذى يقام خلال الفترة 18-21 فبراير 2016، معرض براج السياحى يعتبر أكبر معرض مهنى وجماهيرى فى جمهورية التشيك، حيث يقام سنوياً على مساحة 18800 متر مربع، ويشارك فيه نحو 659 عارضا من 46 دولة مختلفة، ويبلغ عدد زائريه 31000 زائر منهم 7465 من متخذى وصانعى القرار فى السوق السياحى التشيكى، ولهذا يحظى المعرض بتغطية إعلامية واسعة من قبل 634 من ممثلى وسائل الإعلام .

وتشارك السفارة المصرية والمكتب السياحى بجناح يضم ممثلين عن العديد من شركات الطيران مثل مصر للطيران وشركة AIR CAIRO وذلك علاوة على منظمى الرحلات من التشيك وشركات السياحة والفنادق المصرية.

وتقام العديد من الفعاليات والأنشطة فى الجناح المصرى مثل عروض الفلكلور المصرى وتقديم المأكولات المصرية بالإضافة إلى الحرف والمنتجات المصرية.

شهد الجناح المصرى إعلان انطلاق الحملة الدولية فى سوق التشيك والتى تهدف إلى التأكيد على الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحى آمن وفريد، وسوف تركز الحملة على استعمال الإعلانات الخارجية فى الشوارع الرئيسية والميادين، ومحطات المترو، وعلاوة على التسويق الإليكترونى على مواقع الإنترنت الشهيرة .

وقد أعلن السفير المصرى مع المدير التجارى لشركة AIR CAIRO فتحى عطية عن زيادة عدد رحلات الطيران الشارتر بين براج والبحر الأحمر إلى 8 رحلات أسبوعياً، الأمر الذى سوف يسهم فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من التشيك.