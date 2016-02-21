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وصول جثمان الشهيد عبيد سالم البدواوي إلى مطار البطين بأبوظبي

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وصول جثمان الشهيد عبيد سالم البدواوي إلى مطار البطين بأبوظبي وصول جثمان الشهيد عبيد سالم البدواوي إلى مطار البطين بأبوظبي

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيد عبيد سالم سعيد البدواوي من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيد وكان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت في وقت سابق اليوم الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه إثر تدهور آليته العسكرية خلال أدائه لواجبه الوطني أثناء تواجده في المملكة العربية الشقيقة للمشاركة في عملية " إعادة الأمل " ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة للوقوف مع الشرعية في اليمن.

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