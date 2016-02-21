بالفيديو.. موسكو تُشيد جسرًا ضخمًا يربط شبه جزيرة القرم بروسيا

تجرى موسكو الآن بناء معجزة هندسية جديدة تربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن انضمت القرم إلى روسيا؛ ويبلغ طول الجسر 19 كم يتألف من أربع حارات، واثنين من خطوط السكك الحديدية.

وسيوفر الجسر الاتصال المباشر بين شبه جزيرة القرم وباقى روسيا، وسينتهى بحلول عام 2019، لتسهيل حركة 40 ألف سيارة فى اليوم، ترافقه سكك حديدية قادرة على حمل 14 مليون مسافر فى السنة، ونقل 13 مليون طن من البضائع.

ويبلغ طول الجسر والسكك الحديدية 19 كم، على ارتفاع 35 مترًا.

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