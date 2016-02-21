بالصور.. بدء حملة مكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بفوه فى كفر الشيخ

تابع المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة مكافحة يرقات البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بأماكن الإصابة بالمصاريف والقنوات ومياه الرشح والمياه السطحية، وأكوام السباخ والزبالة لمقاومتها.

وشدد المهندس محمد أبو غنيمةفى تصريحات له، على إن حملة مكافحة يرقات البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بدأت اليوم الأحد، وستستمر لنهاية الأسبوع الحالى، لتطهير المصارف والقضاء على الحشرات لضمان عدم نقلها للأمراض، حرصاً على سلامة المواطنين.

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