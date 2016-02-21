استبعاد مصطفى فتحي واستمرار غياب الشناوي.. وباسم مرسي يدعم الزمالك ضد الاتحاد

استبعد محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك مصطفى فتحي لاعب الفريق من مواجهة الاتحاد السكندري.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري المصري.

واستمر غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن قائمة الفريق بعدما غاب عن مواجهة أسوان.

ويدعم باسم مرسي قائمة الزمالك على الرغم من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ولكنه أصبح جاهزا للمشاركة.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد والتي ضمت 20 لاعبا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد كوفي - أحمد دويدار - عمر جابر - حمادة طلبة - محمد خليفة - باهر المحمدي - رمزي خالد - حازم إمام.

الوسط: إبراهيم عبد الخالق -محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - معروف يوسف - أحمد حمودي - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد توفيق

الهجوم: إيمانويل مايوكا - باسم مرسي -أحمد حسن مكي.

بينما استبعد محمد صلاح 10 لاعبين من قائمة الفريق ضد الاتحاد وهم: طارق حامد - علي جبر - محمد إبراهيم - محمد سالم - محمد عادل جمعة - أحمد الشناوي - مصطفى فتحي - عمر صلاح - محمود براني - محمود خالد.