أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد مصطفى فتحي واستمرار غياب الشناوي.. وباسم مرسي يدعم الزمالك ضد الاتحاد

Google+ Print
استبعاد مصطفى فتحي واستمرار غياب الشناوي.. وباسم مرسي يدعم الزمالك ضد الاتحاد استبعاد مصطفى فتحي واستمرار غياب الشناوي.. وباسم مرسي يدعم الزمالك ضد الاتحاد

استبعد محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك مصطفى فتحي لاعب الفريق من مواجهة الاتحاد السكندري.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري المصري.

واستمر غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن قائمة الفريق بعدما غاب عن مواجهة أسوان.

ويدعم باسم مرسي قائمة الزمالك على الرغم من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا ولكنه أصبح جاهزا للمشاركة.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد والتي ضمت 20 لاعبا:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد كوفي - أحمد دويدار - عمر جابر - حمادة طلبة - محمد خليفة - باهر المحمدي - رمزي خالد - حازم إمام.

الوسط: إبراهيم عبد الخالق -محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - معروف يوسف - أحمد حمودي - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد توفيق

الهجوم: إيمانويل مايوكا - باسم مرسي -أحمد حسن مكي.

بينما استبعد محمد صلاح 10 لاعبين من قائمة الفريق ضد الاتحاد وهم: طارق حامد - علي جبر - محمد إبراهيم - محمد سالم - محمد عادل جمعة - أحمد الشناوي - مصطفى فتحي - عمر صلاح - محمود براني - محمود خالد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع