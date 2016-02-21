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مران الاتحاد – مشادة بين ثنائي الفريق.. وبونتس: ' احتفظوا بحماسكم للزمالك '

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مران الاتحاد – مشادة بين ثنائي الفريق.. وبونتس: ' احتفظوا بحماسكم للزمالك ' مران الاتحاد – مشادة بين ثنائي الفريق.. وبونتس: ' احتفظوا بحماسكم للزمالك '

نشبت مشادة بين ثنائي الاتحاد هاني سعيد وهشام شحاتة وذلك في ختام معسكر الفريق يوم الأحد الذي استمر ثلاثة أيام لمواجهة الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للدوري المصري.

ويحل الاتحاد ضيفا على الزمالك في استاد بتروسبورت في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأثنين.

ومن خلال متابعة FilGoal.com لمران الاتحاد ففي كرة مشتركة بين هاني سعيد وهشام شحاتة وضح تدخل قوي من اللاعبين مما أدى لنشوب مشادة بينهما.

لكن ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد احتوى الموقف سريعا وطالب اللاعبين بالهدوء وتأجيل حماسهم الزائد للقاء الزمالك.

وحرص اللاعبون على عقد اجتماعات تحفيذية خلال المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة من أجل الابتعاد عن الأزمات الإدارية بناء على طلب بونتس.

وكما ظهر رمزي خالد لاعب الزمالك المنضم من الاتحاد في معسكر زعيم الثغر من أجل زيارة زملائه ومصافحتهم قبل مواجهته لهم يوم الأثنين.

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فيديو اليوم السابع