أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يواصل الاستفاقة على حساب طلائع الجيش

Google+ Print
الإسماعيلي يواصل الاستفاقة على حساب طلائع الجيش الإسماعيلي يواصل الاستفاقة على حساب طلائع الجيش

واصل الإسماعيلي استفاقته وفاز على طلائع الجيش وتسلقه في جدول الدوري بالفوز 2-1 على طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وافتتح مروان محسن التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 12 برأسية رائعة احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري متساويا مع حسام باولو مهاجم سموحة وبهدف واحد خلف هداف الدوري مهاجم وادي دجلة ستانلي صاحب الـ10 أهداف.

وتعادل محمد أشرف لطلائع الجيش في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة من كرة ثابتة قرب الراية الركنية من ناحية اليسار سكنت مرمى محمد عواد المتقدم عن مرماه.

وحسم أحمد سمير المعار من الزمالك اللقاء للدراويش في الدقيقة 54 بعدما استلم رأسية مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك الجيش معلنا تقدم الإسماعيلي.

وتوقفت المباراة في شوطها الثاني كثيرا ليحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من ضائع.

وصعد الإسماعيلي للمركز الثامن بـ28 نقطة، فيما استمر طلائع الجيش في مناطق الخطر بالمركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع