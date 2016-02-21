الإسماعيلي يواصل الاستفاقة على حساب طلائع الجيش

واصل الإسماعيلي استفاقته وفاز على طلائع الجيش وتسلقه في جدول الدوري بالفوز 2-1 على طلائع الجيش في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وافتتح مروان محسن التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 12 برأسية رائعة احتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري متساويا مع حسام باولو مهاجم سموحة وبهدف واحد خلف هداف الدوري مهاجم وادي دجلة ستانلي صاحب الـ10 أهداف.

وتعادل محمد أشرف لطلائع الجيش في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة من كرة ثابتة قرب الراية الركنية من ناحية اليسار سكنت مرمى محمد عواد المتقدم عن مرماه.

وحسم أحمد سمير المعار من الزمالك اللقاء للدراويش في الدقيقة 54 بعدما استلم رأسية مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك الجيش معلنا تقدم الإسماعيلي.

وتوقفت المباراة في شوطها الثاني كثيرا ليحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من ضائع.

وصعد الإسماعيلي للمركز الثامن بـ28 نقطة، فيما استمر طلائع الجيش في مناطق الخطر بالمركز الـ14 برصيد 21 نقطة.