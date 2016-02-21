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بالفيديو - ريال مدريد يقرب اللقب من برشلونة بتعادل مخيب مع مالاجا

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بالفيديو - ريال مدريد يقرب اللقب من برشلونة بتعادل مخيب مع مالاجا بالفيديو - ريال مدريد يقرب اللقب من برشلونة بتعادل مخيب مع مالاجا

أهدر ريال مدريد نقطتين جديدتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد التعادل مع نظيره مالاجا بهدف لكل فريق.

وتعادل ريال مدريد مع مالاجا بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد تقدم في الدقيقة الـ 33 عن طريق كريستيانو رونالدو من عرضية لتوني كروس من ضربة ثابتة، قابلها رونالدو برأسية في المرمى.

حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لريال مدريد، لكن رونالدو أهدرها بعدما نجح كاميني في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بقتدم ريال مدريد بهدف للا شيء.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك مالاجا التعادل في الدقيقة الـ 66 عن طريق راؤول ألبينتوسا من عرضية ويلتون، ليتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 54 في المركز الثاني، وليتسع الفارق بينه وبين برشلونة إلى 9 نقاط، وفي المقابل ارتفع رصيد مالاجا للنقطة الـ 31 في المركز العاشر.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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