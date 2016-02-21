ميدو يكشف لـ في الجول: تفاصيل المكالمة مع مارتن يول.. لم يفاوض الزمالك من الأساس

كشف أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق عن تفاصيل المكالمة التي جمعت بينه وبين مارتن يول، المدرب الهولندي القريب من تولي مسئولية الأهلي.

مارتن يول بات هو المرشح الأقرب لتدريب الأهلي. (طالع أيضا - في الجول يجيب – لماذا مارتن يول أقرب للأهلي وليس الزمالك)

وقال ميدو في تصريحات لـ FilGoal.com: "مارتن يول اتصل بي وسألني عن الأوضاع في مصر وعن إدارة الأهلي".

وأضاف "أخبرته أن الأوضاع في مصر عادية ولا يوجد أي مشاكل، وأن إدارة الأهلي محترفة وتعمل توفر سبل النجاح للمدربين".

وأكمل مدرب الزمالك السابق حديثه مع FilGoal.com قائلا "مارتن يول لم يسألني أبدا عن الزمالك وأقولها لكم أن الزمالك لم يفاوضه من الأساس كما قال البعض".

وكان ميدو قد تدرب تحت قيادة مارتن يول في فريقي توتنام الإنجليزي وأياكس الهولندي اثناء فترة احتراف ميدو الأووربية، وتربطهما علاقة جيدة منذ ذلك الحين.

طالع أيضا

تأكيدا لانفراد في الجول - حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر

مدرب الأهلي - مارتن يول مدرب الهواة الذي صنع تاريخا منقوصا.. وعرف إقالته بطريقة غريبة