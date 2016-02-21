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ارتفاع ضحايا التفجيرات بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق إلى 30 قتيلا

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ارتفاع ضحايا التفجيرات بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق إلى 30 قتيلا ارتفاع ضحايا التفجيرات بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق إلى 30 قتيلا

>لقى 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح فى 4 تفجيرات وقعت فى شارع التين بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق .

وقال مصدر فى الدفاع الوطنى السوري، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، إن الانفجارات نفذت بثلاثة انتحاريين وسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل.

يشار إلى أن التفجيرات تأتى بعد نحو 20 يوما من مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 110 آخرين فى تفجير بحى السيدة زينب تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.

وكان قد جرى، فى وقت سابق من اليوم، تفجير إرهابى مزدوج بسيارتين مفخختين فى شارع الستين بمدينة حمص السورية، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل، وتأتى هذه التفجيرات تزامنا مع مساعى الدول الكبرى إلى إجلاس أطراف النزاع السورى إلى طاولة المفاوضات.

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مصر 365

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