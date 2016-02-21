البشير يعود للخرطوم بعد مشاركته فى "منتدى إفريقيا" بشرم الشيخ

>عاد الرئيس السودانى عمر البشير، إلى الخرطوم، اليوم الأحد، عقب مشاركته منتدى التجارة والاستثمار فى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ.

وكان على رأس مستقبلى الرئيس البشير، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولى النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية عقب الوصول بمطار الخرطوم، أن الزيارة كانت ناجحة وأن وفد السودان أجرى عددا من اللقاءات ومشاورات على هامش المنتدى، متطرقا إلى القمة الثلاثية التى جمعت بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أن القمة جاءت فى إطار التشاور المستمر بينهم حول مجمل القضايا الإفريقية، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن القمة الثلاثية ناقشت مقترح الرئيس عمر البشير، حول تكوين آلية تعاون مشترك بين البلدان الثلاثة حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية خاصة وأن الدول الثلاث لديها هموم ومصالح مشتركة تحتم وجود آلية تنسيق مشتركة.

ونوه غندور، إلى أن المنتدى ناقش فرص الاستثمار فى إفريقيا والمشاكل التى تواجه الاستثمار، فضلا عن مناقشة برامج تنمية الشباب والمرأة فى إفريقيا بالإضافة إلى تطوير صناعة المواد الأولية المحلية فى البلدان الإفريقية.

وأضاف أن الرئيس البشير، استعرض خلال المنتدى خبرات وتجارب السودان فى مجالات التمويل الأصغر وفتح الحدود مع دول الجوار وبقية المشروعات فى مجالات الاستقرار والتنمية الاقتصادية.