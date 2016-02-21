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أخبار العراق اليوم.. العثور على المادة المشعة المفقودة فى البصرة

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أخبار العراق اليوم.. العثور على المادة المشعة المفقودة فى البصرة أخبار العراق اليوم.. العثور على المادة المشعة المفقودة فى البصرة
تناولت أخبار العراق اليوم الأحد، العثور على المادة المشعة المفقودة فى البصرة، كما ركزت أخبار العراق اليوم على العمليات التى شنتها قوات التحالف ضد داعش.

أخبار العراق اليوم


>أعلن الجيش الأمريكى، أمس السبت، أن التحالف الدولى بقيادة واشنطن شن 25 غارة جوية على مسلحى تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا. ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن القيادة المركزية للجيش الأمريكى قولها فى بيان :" إن 16 غارة نفذت فى العراق، مستهدفة مواقع قرب مدن الموصل وتلعفر والقيارة والحويجة شمال البلاد، والفلوجة وهيت والبغدادى غربها ودمرت وحدات تكتيكيته للتنظيم ومراكز للقيادة والتحكم وقواعد إطلاق صواريخ".

أخبار العراق اليوم


>أعلنت وزيرة الصحة العراقية عديلة محمود الأحد العثور على المادة المشعة "عالية الخطورة" والتى تمت سرقتها من أحد المخازن جنوب البلاد العام الماضى.

قال علاء الزهيرى، السياسى العراقى، إن الأمريكان ذبحوا العراق عن طريق وكالة الحرب إلى إيران، مشيرا إلى أن من قاوم الاحتلال الأمريكى للعراق ليست داعش ولا القاعدة وإنما الشعب العراقى الحر. وأضاف الزهيرى، خلال كلمته بندوة 100 عام على سايكس بيكو بحزب التجمع اليوم، إن الأكراد قتلوا الجيش العراقى فى المنطقة الشمالية وأن الاتفاقية السرية سايكس بيكو قسمت العرب إلى 22 دولة، داعيا أن تكون موحدة وتفوت الفرصة على المتآمرين وتتماسك دائما لأن أمل العرب والعراقيين فى مصر.

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