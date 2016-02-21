أخبار سوريا اليوم.. اتفاق مبدئى لوقف إطلاق النار فى سوريا

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم، على اتفاق مبدئى بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار فى سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، إعلان الرئيس السورى استعداد حكومته لوقف إطلاق النار بشرط عدم استغلاله من قبل الإرهابيين.>أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، التوصل إلى اتفاق مبدئى مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا، موضحًا أن الهدنة قد تدخل حيز التنفيذ قريبا، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يتطلب فهمًا للواجبات من كل طرف. وأعلن وزير الخارجية الأمريكى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى ناصر جودة اليوم الأحد فى عمان، أن المعارضة السورية أعربت عن عزمها مواصلة القتال، مؤكدًا أن الأزمة السورية ستحل من خلال حكومة انتقالية لن يكون الأسد جزءا منها.>كما حذر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، من استمرار الحرب فى سوريا، قائًلا: "استمرار الحرب فى سوريا سيقوى داعش ويزيد من أزمة اللاجئين، مشددًا على أنه لا يمكن لأى طرف أن يكسب الحرب فى سوريا. وطالب كيرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى ناصر جودة فى عمان، جميع الأطراف السورية أن تتوقف فورا عن استهداف المدنيين، واصفًا الحصار الذى يتعرض له السوريين بـ"جريمة حرب".

كما ارتفع عدد قتلى التفجير الإرهابى المزدوج فى شارع الستين وسط مدينة حمص وأفادت وكالة "سانا" بسقوط 25 قتيلا بينما تحدثت مواقع عن 46 قتيلا وعشرات الجرحى.

كما أعلن الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية، استعداد حكومته لوقف إطلاق النار بشرط عدم استغلاله من قبل الإرهابيين. وأضاف الأسد "أعلنا أننا مستعدون.. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالإعلان لأن الطرف الآخر قد يعلن الأمر نفسه.. المسألة تتعلق بما ستفعله على الأرض.. إذا أردت استعمال عبارة وقف إطلاق النار.. وهى ليست الكلمة الصحيحة لأن وقف إطلاق النار يحدث بين جيشين أو بلدين متحاربين.. إذا لنقل بأنه وقف للعمليات.. المسألة تتعلق أولا بوقف النار.. لكن أيضا بالعوامل الأخرى المكملة والأكثر أهمية.. مثل منع الإرهابيين من استخدام وقف العمليات من أجل تحسين موقعهم".