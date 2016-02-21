أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا تفجيرات حى السيدة زينب بريف دمشق لـ 80 قتيلا و120 مصابا

Google+ Print
ارتفاع ضحايا تفجيرات حى السيدة زينب بريف دمشق لـ 80 قتيلا و120 مصابا ارتفاع ضحايا تفجيرات حى السيدة زينب بريف دمشق لـ 80 قتيلا و120 مصابا

أخبار سوريا


>ارتفعت حصيلة التفجيرات الثلاثة التى وقعت بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق فى سوريا، والتى تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 80 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.

وقال مصدر فى الدفاع الوطنى السوري، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، إن التفجيرات نفذت بواسطة ثلاثة انتحاريين وسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على مجموعة تنتمى لتنظيم "داعش" فشلت فى تنفيذ عملية إرهابية فى المنطقة نفسها.

وقال سكان بالمنطقة إن الهجوم وقع على بعد كيلومتر من أحد الأضرحة الشيعية لكن لم تحدث أضرارا بالضريح جراء الهجوم.
>يذكر أن انفجارين وقعا فى وقت سابق اليوم الأحد بحى الزهراء الموالى للنظام السورى بمحافظة حمص السورية ما أسفر عن مقتل 50 شخصا فضلا عن إصابة آخرين.

يشار إلى أن التفجيرات تأتى بعد نحو 20 يوما من مقتل 45 شخصا على الأقل وجرح 110 فى تفجير بحى السيدة زينب تبناه تنظيم "داعش"، كما تأتى تزامنا مع مساعى الدول الكبرى إلى إجلاس أطراف النزاع السورى إلى طاولة المفاوضات.

أخبار متعلقة

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات حى السيدة زينب بريف دمشق

ارتفاع ضحايا التفجيرات بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق إلى 30 قتيلا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017