ارتفاع ضحايا تفجيرات حى السيدة زينب بريف دمشق لـ 80 قتيلا و120 مصابا

أخبار سوريا

>ارتفعت حصيلة التفجيرات الثلاثة التى وقعت بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق فى سوريا، والتى تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى 80 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.

وقال مصدر فى الدفاع الوطنى السوري، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن التفجيرات نفذت بواسطة ثلاثة انتحاريين وسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، مضيفا أن السلطات ألقت القبض على مجموعة تنتمى لتنظيم "داعش" فشلت فى تنفيذ عملية إرهابية فى المنطقة نفسها.

وقال سكان بالمنطقة إن الهجوم وقع على بعد كيلومتر من أحد الأضرحة الشيعية لكن لم تحدث أضرارا بالضريح جراء الهجوم.

>يذكر أن انفجارين وقعا فى وقت سابق اليوم الأحد بحى الزهراء الموالى للنظام السورى بمحافظة حمص السورية ما أسفر عن مقتل 50 شخصا فضلا عن إصابة آخرين.

يشار إلى أن التفجيرات تأتى بعد نحو 20 يوما من مقتل 45 شخصا على الأقل وجرح 110 فى تفجير بحى السيدة زينب تبناه تنظيم "داعش"، كما تأتى تزامنا مع مساعى الدول الكبرى إلى إجلاس أطراف النزاع السورى إلى طاولة المفاوضات.

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