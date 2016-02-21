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بالصور.. حملة لمكافحة المخدرات والإدمان بجامعة المنصورة

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بالصور.. حملة لمكافحة المخدرات والإدمان بجامعة المنصورة بالصور.. حملة لمكافحة المخدرات والإدمان بجامعة المنصورة
انطلقت اليوم، فعاليات "حملة عيشها صح" والتى ينظمها قسم الطب الشرعى والسموم الأكلينيكية بطب المنصورة، بمشاركة قسمى الطب النفسى والأمراض الصدرية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، والتى تستمر حتى الخميس القادم.

وتهدف الحملة لتوعية الشباب بالمخاطر المتعددة للإدمان وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع من النواحى الاجتماعية والصحية والاقتصادية بالإضافة لتوضيح طرق علاج المدمنين.

وافتتح فعاليات الحملة، حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، منى السيسى مستشار بيت العائلة التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة جيهان محمود مقرر أسرة بيت العائلة، الدكتور محمد عطية وكيل طب المنصورة لشئون الطلاب والتعليم، الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل طب المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سحر عبد العزيز الدكرورى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة، والدكتور وفاء البهائى رئيس قسم الطب النفسى بطب المنصورة، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان.

وقالت رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة إن فكرة الحملة انبثقت من توصية من ضمن توصيات مؤتمر قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بعدما أظهر أحد الاستبيانات المطبق إلكترونيا على طلاب طب المنصورة أن 12% من المبحوثين مدخنون و2%منهم مدمنو حشيش و15% منهم مدمنون ترامادول يستخدمونه بكثرة أثناء فترة الامتحانات .

وعرض عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، نشاطات الصندوق، مستعرضا إحصاءات رسمية بنسب مئوية للمدمنين فى خاصة الشباب، ومعلنا عن التنسيق بين صندوق مكافحة الإدمان وقسم الطب النفسى بطب المنصورة لتوفير مكان بكلية طب المنصورة لعلاج الإدمان.

وقال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن هدم المجتمعات يتبلور فى إيقاع شبابها فى براثن الإدمان واليأس والتطرف باستهدافهم بحروب إلكترونية طويلة المدى باستغلال مشكلات بلادهم ولكن إرادة الشباب تعوق هدف هذه الحروب .

وأكد محافظ الدقهلية أن الإدمان هو سبب الغالبية العظمى من المجتمع خاصة التحرش والاغتصاب وهو ما يريده العدو الذى لم يعد يحتل بلد ما بالأسلحة المختلفة بل بتدمير شباب هذا البلد، وفى ختام افتتاح هذه الحملة تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة الإدمان.

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-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(2)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(3)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(4)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(5)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(6)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(7)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(8)

-حملة-لمكافحة-المخدرات-والإدمان-بجامعة-المنصورة-(10)
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مصر 365

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