تمارين الضغط تقوى القدرة الجنسية لدى الرجال.. ركز معاها شوية

كشف الموقع الأمريكى "livestrong" عن أن تمرين الضغط يساعد فى تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال، لأن هذا التمرين يساعد فى تقوية جميع أجزاء الجسم ويزيد القدرة على التحمل.

وأضاف تقرير نشره الموقع الأمريكى"livestrong" بأن ممارسة تمرينات الضغط بشكل منتظم يساعد فى التحكم والحفاظ على قوة الجسم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية.

ويوضح التقرير، أن تمرينات الضغط تكون بفرد الجسم على الأرض ورفع الصدر بواسطة الذراعين والنزول مرة أخرى ببطء مع تمدد الساقين.

وأشار التقرير، إلى أن قائمة التمرينات التى تساعد فى تقوية القدرة الجنسية، تشمل التواجد فى وضع ثابت بدفع صدرك إلى الأمام محملاً الجسم على أحد الساقين، فهذا التمرين يزيد تدفق الدم لمنطقة الحوض ويساعد على التوازن وقضاء فترة أطول فى العلاقة الجنسية.

وتابع التقرير: تتم ممارسة هذا التمرين عن طريق الوقوف بشكل مستقيم ودفع أحد الساقين إلى الأمام فى وضع ثابت ودفع الساق الأخرى إلى الخلف وتحميل الجسم عليها شريطة أن تتخذ الركبتين شكل 90 درجة.

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