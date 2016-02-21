بالفيديو - على طريقة حكم السوبر.. زفاير يغادر مباراة دورتموند وليفركوزن ويوقفها 8 دقائق

غادر الحكم الألماني فيليكس زفاير ملعب سيجنال إيدونا بارك الذي يستضيف مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن غاضبا وأوقفها لمدة 8 دقائق.

وحدثت الواقعة بعد 65 دقيقة من بداية المباراة بعد هدف سجله بيير إيمريك أوباميانج لصالح دورتموند، اعترض عليه لاعبو ليفركوزن بسبب رؤيتهم أن الخطأ الذي تسبب في الهدف لم يلعب من مكانه.

ووسط الاعتراضات، قرر زفاير طرد مدرب ليفركوزن روجر شميدت، لكن عوضا عن ذلك قرر أن يخبر مهاجم ليفركوزن ستيفن كيسلنج قرار الطرد، على أن يوصله هو لمدربه.

وبالطبع رفض شميدت مغادرة الملعب، ليأمر زفاير اللاعبين بالخروج من الملعب ويقرر عدم استئناف المباراة.

وبعد 8 دقائق، انصاع شميدت لقرار الطرد ليستأنف زفاير المباراة.

وانتهت المباراة بعد ذلك بفوز دورتموند 1-0.

وتتشابه الواقعة مع واقعة حكم السوبر المصري السابق كارلوس فيلاسكو كاربايو الذي غادر مباراة الأهلي والزمالك غاضبا بعد مشادة اللاعبين عقب وقفة رمضان صبحي على الكرة.