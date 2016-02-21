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نيابة الدقى:حريق شركة التأمين بالدقى بسبب مخلفات ولم يسفر عن خسائر بشرية

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نيابة الدقى:حريق شركة التأمين بالدقى بسبب مخلفات ولم يسفر عن خسائر بشرية نيابة الدقى:حريق شركة التأمين بالدقى بسبب مخلفات ولم يسفر عن خسائر بشرية
انتهت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، من إجراء معاينة حريق مبنى التأمينات بشارع مصدق.

وكشفت المعاينة، أن الحريق كان بمخلفات خلف العقار فى الدور الأرضى، وكان بها بعض الأجهزة الكهربائية القديمة، ولم يسفر الحريق عن أى مصابين أو وفيات.
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