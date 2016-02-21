بالصور.. نواب البرلمان يتقدمون بـ5199 طلبا خدميا منذ بدء عمل المجلس

تقدم محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إلى أمانة المجلس بخصوص حصوله على كشف يتضمن عدد الشكاوى التى تلقتها الوزارات من جميع النواب منذ بدء عمل المجلس، وبالفعل حصل عليها. وأوضح البيان، أن الوزارات جميعها تلقت ٥١٩٩ طلبًا ردت على ١٣٨٥ طلبًا منها فقط.

جاء بالبيان أن رئاسة مجلس الوزراء تلقى ٢٧٠ طلبًا ولم يرد على أى منها، ووزارة الخارجية تلقت ٦٦ طلبًا وردت على ١٨ فقط، ووزارة الداخلية تلقت ٤٠٤ طلبات وردت على ٢٢ فقط، والعدل تلقت ٢٣٩ طلبًا وردت على ١٠٧ فقط.

كما جاء أيضا، أن جهات متنوعة تلقت ٢٩٠ طلبًا ولم ترد علىها، والمحافظات تلقت ١١٤ طلبًا ولم ترد أيضا على أى منها، وكذلك البنوك تلقت ٤٧ ولم ترد عليها.

وجاء به، أن وزارة الأوقاف تلقت ٢٦٤ طلبًا ولَم ترد على أى منها، والشباب والرياضة تلقت ١٦٣ وردت على ٨٨ فقط، والتضامن الاجتماعى تلقت ١٣٨ وردت على ١٥ فقط، والبيئة تلقت ١٥ دون رد عليها، والرى تلقت ١٢١ ولم ترد على أى منها، بينما تلقت الآثار ٢٢ طلبًا وردت على ٧ فقط، والتعليم الأعلى تلقت ١٦٣ ولم ترد عليها، وكذلك الزراعة تلقت ٢٠٣ وردت على ٣١ فقط، والصحة تلقت ٦٥٠ وردت على ٤٥٠ فقط، والتربية والتعليم تلقت ٥٥٩ وردت على ٤٥٥ فقط، والقوى العاملة تلقت ٩٣ وردت على ٢٥ فقط، ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج تلقت ٤ وردت على واحد فقط، والثقافة تلقت ٢١ دون رد عليها، والتنمية المحلية تلقت ١٠٨ وردت على ٤٩ فقط، والتجارة والصناعة تلقت ٢٧ وردت على ١٦ فقط، والبترول تلقت ٢٤٧ وردت على ٤٦ فقط، والاتصالات تلقت ١٩ طلبًا وردت على واحد فقط، والنقل تلقت ١١٧ وردت على ٢٠ فقط، والإنتاج الحربى تلقت ٣٢ دون رد، والسياحة تلقت ٣ طلبات دون رد، وكذلك الاستثمار تلقت ٤١ دون رد، والطيران المدنى تلقت ١١ دون رد، والمالية تلقت ١٣٥ دون رد، والكهرباء تلقت ٢٤٣ دون رد، والتموين تلقت ١٣٦ وردت على ١٣ والإسكان تلقت ١٧٩ وردت على ٢١.

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