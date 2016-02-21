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أمناء الشرطة يفضون وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية

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أمناء الشرطة يفضون وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية أمناء الشرطة يفضون وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية
أنهى منذ قليل العشرات من أفراد مديرية أمن الشرقية، وقفتهم الاحتجاجية أمام ديوان مديرية أمن الشرقية، بسبب القبض على 4 من زملائهم.

ومن جانبه قام اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، ومعه قيادات المديرية بالتفاوض مع العشرات من أفراد الشرطة المحتجين أمام مبنى المديرية، وأكد لهم أن المديرية لا علاقة لها بما تم مع زملائهم، وأنه تم القبض عليهم بدائرة مديرية أمن الجيزة.

وفي سياق متصل يشهد محيط مبنى المديرية، استنفارا أمنيا مكثفا من قبل قوات الأمن المركزى، وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء، مؤكدا أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية.
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>-تجمع أفراد الشرطة بإدارة مرور الزقازيق للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم
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-"الأزمة تتصاعد".. مصدر أمنى يؤكد القبض على 7 من قيادات ائتلاف أمناء الشرطة قبل ظهورهم بإحدى الفضائيات .. والمتحدث باسم "الأفراد" يهدد بالتصعيد.. و"الداخلية" تنفى قطعهم طريق الواحات بأكتوبر
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