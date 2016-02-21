حبس 7 أمناء شرطة 15 يوما لاتهامهم بتكوين جماعة محظورة فى "الداخلية"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، اليوم الأحد، حبس 7 من أمناء الشرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتهديد الأمن القومى، و اتهامهم بقطع طريق الواحات بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنهم كانوا ينوون الظهور فى إحدى القنوات الفضائية لتهييج الرأى العام بعد الوقائع الأخيرة الخاصة باعتداءات أمناء الشرطة على المواطنين.

و وجهت النيابة للمتهمين جريمة تكوين جماعة محظورة داخل وزارة الداخلية، والهدف منها تهديد الأمن القومى للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن العام والتحريض على مؤسسات الدولة، ومنهم الأمين منصور أبو جبل رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، الأمين إسماعيل مختار المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الشرطة على مستوى الجمهورية، والأمين شريف رضا من قوة إدارة مرور الشرقية، والأمين سامي عبد الشافي من قوة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها أمن الدوله العليا أن الأمناء والأفراد ليسوا من القاهرة وأن أغلبهم من محافظة الشرقية.

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