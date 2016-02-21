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شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب حادث تصادم وأعطال سيارات

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شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب حادث تصادم وأعطال سيارات شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين بسبب حادث تصادم وأعطال سيارات
تسبب حادث اصطدام سيارتين ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر فى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مدينة نصر اتجاه المهندسين كما تسبب عطل فى ثلاث سيارات إطفاء أعلى الوصلة المعلقة فى توقف حركة المرور فى الاتجاهين بالإضافة إلى توقف حركة المرور بسبب أعمال صيانة وأعطال سيارات أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مناطق الشرق ومصر الجديدة ووفى طريقه إلى ميدان التحرير.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات ألمعينة اعلى كوبرى اكتوبر بظهور أحجام مرورية بسبب أعمال صيانة وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للتعامل مع السيارات لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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مصر 365