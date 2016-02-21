تجديد حبس أمين شرطة و2 آخرين لاتهامهم بحيازة 252 طربة حشيش 15 يومًا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس أمين شرطة بقسم الجوازات، وسمسار عقارات، وزوجته "كوافيرة"، عقب اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 252 طربة حشيش بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، بورد معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام سمسار عقارات وزوجته "كوافيرة"، بمعاونة أمين شرطة بقسم الجوازات، بتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، تم إعداد الكمائن بمنطقة مساكن السعودية بالزاوية الحمرء، وألقى القبض على المتهمين أثناء عودتهم من الإسكندرية فى طريقهم إلى القاهرة.

وقررت النيابة العامة، أمس، حبس أمين شرطة وسمسار، وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية القبض عليهم بأحد الكمائن وبحوزتهم 252 طربة حشيش.