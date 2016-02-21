أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس أمين شرطة و2 آخرين لاتهامهم بحيازة 252 طربة حشيش 15 يومًا

Google+ Print
تجديد حبس أمين شرطة و2 آخرين لاتهامهم بحيازة 252 طربة حشيش 15 يومًا تجديد حبس أمين شرطة و2 آخرين لاتهامهم بحيازة 252 طربة حشيش 15 يومًا
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس أمين شرطة بقسم الجوازات، وسمسار عقارات، وزوجته "كوافيرة"، عقب اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 252 طربة حشيش بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، بورد معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام سمسار عقارات وزوجته "كوافيرة"، بمعاونة أمين شرطة بقسم الجوازات، بتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، تم إعداد الكمائن بمنطقة مساكن بالزاوية الحمرء، وألقى القبض على المتهمين أثناء عودتهم من الإسكندرية فى طريقهم إلى القاهرة.

وقررت النيابة العامة، أمس، حبس أمين شرطة وسمسار، وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية القبض عليهم بأحد الكمائن وبحوزتهم 252 طربة حشيش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة