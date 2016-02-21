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بالفيديو - على طريقة حكم السوبر.. زفاير يغادر مباراة دورتموند وليفركوزن ويوقفها 8 دقائق

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بالفيديو - على طريقة حكم السوبر.. زفاير يغادر مباراة دورتموند وليفركوزن ويوقفها 8 دقائق بالفيديو - على طريقة حكم السوبر.. زفاير يغادر مباراة دورتموند وليفركوزن ويوقفها 8 دقائق

في ظل إحياء ذكرى ميلاد الأسطورة الراحل محمود الجوهري في 20 فبراير 1938، يستعرض FilGoal.com سر إصرار الجنرال على اختيار اللون الأخضر أثناء قيادته لمنتخب مصر.

وفي هذا الصدد تحدث سمير عدلي المدير الإداري المخضرم لمنتخب مصر على مدار أكثر من 20 عامًا، قائلاً إن فكرة اختيار الجوهري للون الأخضر بدأت عام 1988 أثناء الاستعداد لمونديال إيطاليا، وكانت نابعة من حس وطني، لأن لون العلم القديم لمصر.

وأضاف عدلي لـFilGoal.com "في مونديال 1990، فرضت علينا شركة أديداس درجة معينة من اللون الأخضر، لأنها كانت الراعية لكافة منتخبات البطولة".

واستدرك "ولكن بعد عودة الجوهري مجددًا، أصر على اختيار لون قميص ، وفاضل بين 15 درجة من اللون الأخضر".

وأوضح "لقد تحمل الجهاز الفني للمنتخب وقتها تكاليف الزي بالكامل، حيث كان سعر القميص 18 جنيهًا، والشورت 12 جنيهًا".

وواصل "قمنا بشراء الجوارب من أحد المصانع الموجودة بالمدافن القريبة من منطقة الأزهر، وكان سعر الجورب الواحد 6 جنيهات".

وأفصح "الجوهري أيضًا كان أول من قام بتخصيص بدلة تدريب للجهاز الفني واللاعبين والعاملين، لأنه كان يقول دائمًا أن الفريق وحدة واحدة، وكان ثمنها 36 جنيهًا".

واختتم سمير عدلي روايته "كان الجوهري يؤمن بأنه إذا شعر عامل الكرات أن اللاعبين والمدربين يرتدون زيًا مختلفًا عنه، لن يراعي ضميره في نفخ الكرات، مما يؤدي لإفساد المران وبالتالي خسارة المباريات".

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فيديو اليوم السابع

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