النصوص المقدسة في مصر القديمة

ترجمة: مونيكا الطويل

كان المصريون القدماءُ في سعيهم للوصول إلى الحياة الأبدية، يدفنون ملوكهم برفقة مجموعاتٍ من النصوص كدليلٍ إرشادي للخلود.

(( تحوت )) ، الإله المسئول عن توجيه الأرواح في الحياة الأخرى وهو أيضًا وفقًا للتقليد من أعطى المخطوطاتِ التى تحتوى على نصوصِ تلك المتونِ التي تصاحبهم في هذه الرحلة، ويمكننا أن نميز ثلاثة فترات في تطور الأدب الجنائزي المصري منذ بداية القرن الخامس وصولًا إلى العصر الروماني: متون الأهرام، متون التوابيت، و كتاب الموتى.

الفترة الأولى التي تتزامن مع ظهور متون الأهرام في الدولة القديمة، و هى عبارة عن مجموعةٍ من النقوش ـ تقريبًا 750 نقشًا ـ منحوتة على جدرانِ مقابر الملوك و الملكات ابتداءًا من الأسرةِ الخامسة، وهى تعتبر أقدم النصوص الدينية التي عُثِر عليها حتى الّانَ.

تصف تلك النصوص طقوس دفن الملك و بعثه، والتي تبلغ ذروتها عندما يستقبله إله الشمس في هيليوبوليس، وكانت الغاية المطلوبة من تلك المتون هى مساعدة المتوفَى في الحصول على حماية الاْلهة لتجنب المخاطر التي قد يتعرض لها بعد الموت و لضمان بعثه مرةً أخرى … و التأكيد على إرشاده كي يستطعَ العبورَ عبَر مناطقَ متعددةٍ في العالم الّاخر.

كُتِبَت تلك النصوص بالخط الهيروغليفي، وتوجد هذه المتون منقوشةً في خمسةٍ من أهرام سقارة ، وُجِد أقدمها في هرم الملك الأخير في الأسرة الخامسة، هرم أوناس، كما وجدت أيضًا نصوص في أهرامات الأربعة ملوك الذين خلفوه في الأسرة السادسة : تيتي و بيبي الأول وبيبي الثاني ومرنرع و بعض من زوجاتهم ، وفي هرم الملك أبا من الأسرة السابعة.

تلك النصوصُ لا تَتْبع شكلًا سرديًا متسلسلًا، إنما هى كالأساطير التي تَسرد مقتطفاتٍ مختلفة عن الخلق و الأوهام الأسطورية والصراعات بين حورس وست، وقد نقشت إرشادات الخلود في أعمدة رأسية على جدران المقابر وأعمدة الصالات والممرات، وفي حالاتٍ كثيرة ٍ نجد تلك النقوش محتفظة بألوانها الأصلية.. وعلى الرُغمِ من أنه يُعتقَد عدم وجود ترتيب تسلسلي يبدو أن توزيع تلك النصوص متناسب مع مسار مراسم الجنازة، بمعنى أن قرأتها تبدأ عند الدخول إلى الأهرامات و الإتجاه إلى داخلها.

وهناك غاياتان من متون الأهرام، غاية شعائرية و هى أن تُتلى في مراسم الجنازة، كما لها أيضًا غاية سحرية جاءت من اعتقاد المصريين بأن للكلمة تأثيرًا على الخلق، بمعنى أنهم أعتقدوا أن تلاوتهم أو كتابتهم لتلك الكلمات يجعلها تتحقق.

و من أمثلة متون الأهرام :

> أوه! أوه! اصحى يا تيتي !

> خذ رأسك ، واجمع عظامك

> واجمع أطرافك ، وانثر الغبار عن جسدك

> وخذ الخبز الذي لا يفسد ، والبيرة التي لا تحمض

> وِقف أمام الأبواب التي تحجب عامَة الناس

> سيأتي لك حارس الباب , ويمسك بيدك

> سيأخذك إلى السماء ، إلى أبيك جب.

> وسيفرح بحضورك , ويضمك بيديه

> يقبلك ويعتني بك

> وسيُجلسك مع الأرواح ، الذين لا يفنون

> ويدعو لك المختفي منهم

> ويلتف حولك الكبار منهم

> وسينتظرك المشاهدون

> ويقدمون إليك المشرب

> ويطحن القمح لك

> وستكون هكذا في احتفالاتك الشهرية

> وبها تتم احتفالاتك النصف شهرية

> طبًقا لما أمره لك جب ، أبوك

> قم يا تيتي , فإنك لن تموت

“كتشف أوجست مارييت (مارييت باشا) متون الأهرام فى عام 1880، و هو عالمٌ مصريٌ من أصل فرنسي كان يعمل بمتحف اللوفر”.

‘‘مقال نُشر على موقع «إيخيبتولوخيا» للكاتبة لوسيا اينيس ميرينو’’.